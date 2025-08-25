August 25, 2025

Menjelang Akhir Juli: Prediksi Nilai Tukar Rupiah vs Dolar AS Pekan Depan, Arah Kebijakan The Fed jadi Kunci Prediksi Nilai Tukar Rupiah

Menjelang Akhir Juli: Prediksi Nilai Tukar Rupiah vs Dolar AS Pekan Depan, Arah Kebijakan The Fed jadi Kunci

Logan Peterson July 27, 2025
Pasar keuangan global selalu penuh dengan dinamika, dan nilai tukar mata uang menjadi salah satu indikator utama...
Jamkrindo Jamin KUR Ekonomi Kerakyatan Melesat: Jamkrindo Jamin Rp74,93 Triliun KUR untuk 1,19 Juta UMKM Jamkrindo Jamin KUR

Jamkrindo Jamin KUR Ekonomi Kerakyatan Melesat: Jamkrindo Jamin Rp74,93 Triliun KUR untuk 1,19 Juta UMKM

Logan Peterson July 26, 2025
Jamkrindo Jamin KUR , Jakarta, Indonesia – Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia...
Tersandung Raksasa: Pelemahan Saham BBNI, HEAL, dan BMRI Seret Jatuhnya Bisnis-27 di Pembukaan Sesi Bisnis-27 Dibuka Merah

Tersandung Raksasa: Pelemahan Saham BBNI, HEAL, dan BMRI Seret Jatuhnya Bisnis-27 di Pembukaan Sesi

Logan Peterson July 25, 2025
Dailybusinesstalks.com, Jakarta – Sesi pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini menunjukkan sentimen kurang menggembirakan....
Era Baru di Bernabéu: Kylian Mbappé Resmi Sandang Nomor Punggung Keramat 10 Real Madrid, Warisi Legenda Modrić Kylian Mbappé Nomor 10

Era Baru di Bernabéu: Kylian Mbappé Resmi Sandang Nomor Punggung Keramat 10 Real Madrid, Warisi Legenda Modrić

Logan Peterson July 24, 2025
Kisah transfer megabintang Kylian Mbappé ke Real Madrid pada musim panas 2024 memang telah menciptakan gelombang kegembiraan....
Penjaminan Polis Asuransi LPS: Memahami Detail Penjaminan LPS, dari Kriteria Utama hingga Produk yang Dikecualikan Penjaminan Polis Asuransi LPS

Penjaminan Polis Asuransi LPS: Memahami Detail Penjaminan LPS, dari Kriteria Utama hingga Produk yang Dikecualikan

Logan Peterson July 23, 2025
Dailybusinesstalks.com, 23 Juli 2025 – Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar kerap menimbulkan kekhawatiran. Ini termasuk bagi pemegang...
Chevron Bidik Ladang Migas Raksasa di Indonesia: Sinyal Investasi Besar dan Harapan Peningkatan Produksi Nasional Chevron

Chevron Bidik Ladang Migas Raksasa di Indonesia: Sinyal Investasi Besar dan Harapan Peningkatan Produksi Nasional

Logan Peterson July 21, 2025
Chevron, Jakarta, Indonesia – Raksasa energi global, Chevron nerakatoto, dikabarkan membidik lapangan minyak dan gas bumi (migas)...
